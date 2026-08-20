Innovotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Innovotech veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,61 Prozent auf 0,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,0 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at