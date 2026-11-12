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12.11.2026 06:31:28
Innovotech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Innovotech präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovotech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen CAD im Vergleich zu 1,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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