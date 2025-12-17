Innsuites Hospitality Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Innsuites Hospitality Trust hat am 15.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Innsuites Hospitality Trust ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Innsuites Hospitality Trust 1,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at