Innsuites Hospitality Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Innsuites Hospitality Trust gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innsuites Hospitality Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at