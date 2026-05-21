Innsuites Hospitality Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Innsuites Hospitality Trust hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Innsuites Hospitality Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innsuites Hospitality Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,160 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Innsuites Hospitality Trust ebenfalls 0,160 USD je Aktie eingebüßt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Innsuites Hospitality Trust im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,57 Millionen USD im Vergleich zu 7,59 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at