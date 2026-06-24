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24.06.2026 06:31:29
Innsuites Hospitality Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Innsuites Hospitality Trust hat am 22.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,90 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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