Innventure Aktie
WKN DE: A40CFU / ISIN: US45784M1080
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30.06.2026 14:50:05
Innventure Appoints Bill Grieco As New Chief Executive Officer
(RTTNews) - Innventure, Inc. (INV) said on Tuesday that it has appointed Bill Grieco as its Chief Executive Officer with effect from December 1. He will succeed Bill Haskell, who will retire as CEO of Innventure.
Grieco currently serves as the founding CEO of Refinity, one of Innventure's operating companies. He will remain in his role as CEO of Refinity until October 1.
From 2022 to 2024, Grieco served as Innventure's Chief Technology Officer. Prior to Innventure, Grieco was the CEO of the RAPID Manufacturing Institute, a public-private partnership formed to boost modular process intensification and transform production in the process industries.
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Nachrichten zu Innventure Inc Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Innventure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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