Inogen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inogen lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Inogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 92,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at