Inogen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inogen hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,860 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 335,70 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 348,67 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at