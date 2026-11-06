Inogen Stock Drops 14% As Q3 Loss Triples

(RTTNews) - Inogen, Inc. (INGN) is down 14.04 percent, losing $0.95 to $5.82 on Friday. The decline follows the company's third-quarter results, which showed its net loss widening to $16.16 million, or $0.61 per share, from $5.29 million, or $0.20 per share, a year earlier. Revenue declined 2.4 percent to $77.19 million from $79.09 million. The company also recorded a $10.56 million impairment charge during the quarter.

The stock is currently trading at $5.82, compared with the previous close of $6.77 on the Nasdaq. It opened at $5.45 and recorded a day's range of $5.05 to $6.35. Trading volume stands at approximately 563,463 shares, above the average volume of 305,714 shares.

Inogen has a 52-week trading range of $5.05 to $7.67. For the first nine months of 2026, the company reported a net loss of $28.33 million, or $1.05 per share, compared with a net loss of $15.62 million, or $0.59 per share, in the corresponding period last year. Revenue for the nine-month period increased to $233.12 million from $226.73 million.