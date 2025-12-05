Inotiv: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inotiv hat am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Inotiv ein EPS von -0,730 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inotiv im vergangenen Quartal 138,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inotiv 130,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,110 USD. Im Vorjahr waren -4,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 513,02 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 490,74 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at