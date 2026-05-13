Inotiv stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inotiv hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inotiv -0,440 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Inotiv mit einem Umsatz von insgesamt 117,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at