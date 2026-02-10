Inotiv: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inotiv hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,83 USD gegenüber -1,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inotiv einen Umsatz von 119,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at