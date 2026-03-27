Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units legte Quartalsergebnis vor

Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,41 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,790 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,0 Millionen CAD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,680 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -2,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,39 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,11 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at