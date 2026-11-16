Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 3,9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at