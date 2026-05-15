Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inovalis Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at