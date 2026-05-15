Inovio Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inovio Pharmaceuticals äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at