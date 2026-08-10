Inox Green Energy Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inox Green Energy Services hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 432,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 22,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 562,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at