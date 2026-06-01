Inox Green Energy Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inox Green Energy Services stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Inox Green Energy Services mit einem Umsatz von insgesamt 686,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,620 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,36 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at