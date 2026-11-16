Inox Green Energy Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inox Green Energy Services hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inox Green Energy Services 0,740 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 887,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 858,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at