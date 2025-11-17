Inox Green Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inox Green Energy Services hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 858,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 551,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at