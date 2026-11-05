INOX India präsentierte Quartalsergebnisse

INOX India gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,32 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at