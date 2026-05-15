INOX India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INOX India hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,22 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat INOX India im vergangenen Quartal 4,61 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INOX India 3,69 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,41 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 24,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

INOX India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 13,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at