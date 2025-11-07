INOX India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INOX India hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 INR gegenüber 5,45 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INOX India 3,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at