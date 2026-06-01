01.06.2026 06:31:29

Inox Wind präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inox Wind gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,61 INR gegenüber 1,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,75 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,44 Milliarden INR.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,03 INR sowie einem Umsatz von 15,12 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,71 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43,97 Milliarden INR, während im Vorjahr 35,57 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2,30 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 46,14 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at

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