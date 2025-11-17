Inox Wind: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inox Wind hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,70 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,19 Milliarden INR – ein Plus von 52,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inox Wind 7,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at