|
17.11.2025 06:31:29
Inox Wind: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Inox Wind hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,70 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,19 Milliarden INR – ein Plus von 52,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inox Wind 7,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!