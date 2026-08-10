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10.08.2026 06:31:29
Inox Wind stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Inox Wind lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,47 Prozent auf 8,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,26 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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