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16.11.2026 06:31:29
Inox Wind: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Inox Wind hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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