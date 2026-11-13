Inpex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inpex lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 124,85 JPY. Im letzten Jahr hatte Inpex einen Gewinn von 58,72 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inpex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 428,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 471,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at