Inpex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inpex hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Inpex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 105,46 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Inpex mit einem Umsatz von insgesamt 501,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at