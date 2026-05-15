INPEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

INPEX hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,20 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at