InPlay Oil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

InPlay Oil äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das InPlay Oil ein Ergebnis je Aktie von -0,190 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat InPlay Oil im vergangenen Quartal 77,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 126,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte InPlay Oil 34,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at