InPlay Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InPlay Oil hat am 16.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,710 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 190,41 Prozent auf 37,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,650 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 113,85 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 171,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 41,93 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,540 CAD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 98,28 Millionen CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at