InPlay Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InPlay Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 130,01 Prozent auf 66,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at