InPoint Commercial Real Estate A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

InPoint Commercial Real Estate A hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,25 Prozent auf 11,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InPoint Commercial Real Estate A 14,8 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

InPoint Commercial Real Estate A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,08 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at