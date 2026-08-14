InPoint Commercial Real Estate A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

InPoint Commercial Real Estate A hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat InPoint Commercial Real Estate A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,8 Millionen USD im Vergleich zu 12,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at