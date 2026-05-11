InPoint Commercial Real Estate A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InPoint Commercial Real Estate A hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at