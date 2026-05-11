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11.05.2026 06:31:29
InPoint Commercial Real Estate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
InPoint Commercial Real Estate hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat InPoint Commercial Real Estate in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen USD im Vergleich zu 12,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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