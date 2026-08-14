InPoint Commercial Real Estate gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InPoint Commercial Real Estate hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 9,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at