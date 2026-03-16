InPoint Commercial Real Estate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

InPoint Commercial Real Estate hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

InPoint Commercial Real Estate hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,25 Prozent auf 11,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InPoint Commercial Real Estate 14,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,750 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,660 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat InPoint Commercial Real Estate im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 36,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,08 Millionen USD. Im Vorjahr waren 61,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at