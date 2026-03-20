InPost: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

InPost hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im letzten Jahr hatte InPost einen Gewinn von 0,190 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat InPost 1,05 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 778,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,260 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,580 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,47 Milliarden EUR gegenüber 2,54 Milliarden EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,30 PLN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 14,73 Milliarden PLN taxiert.

Redaktion finanzen.at