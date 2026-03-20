InPost: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

InPost veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 830,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,92 Milliarden USD gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at