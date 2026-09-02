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02.09.2026 06:31:29
InPost stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
InPost hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat InPost mit einem Umsatz von insgesamt 982,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 829,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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