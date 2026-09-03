InPost zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InPost hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat InPost in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Milliarden USD im Vergleich zu 940,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at