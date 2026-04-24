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24.04.2026 06:31:29
Inpro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Inpro hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,58 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inpro 0,750 PLN je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inpro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,0 Millionen PLN im Vergleich zu 222,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 PLN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,14 Prozent auf 421,06 Millionen PLN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 392,99 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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