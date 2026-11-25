Inpro veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,13 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,290 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inpro 31,3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 67,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 96,1 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at