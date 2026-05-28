Inpro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inpro hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,16 PLN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,160 PLN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Inpro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at