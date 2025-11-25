|
Inpro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Inpro hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 PLN je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Inpro 96,1 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 182,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
