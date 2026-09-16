Inpro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inpro veröffentlichte am 15.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inpro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 PLN in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inpro 61,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 105,7 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at