Inrom Construction Industries hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,38 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inrom Construction Industries 431,3 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 391,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at